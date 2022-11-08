Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата

В РАН заявили о таянии вечной мерзлоты в ближайшие 30 лет из-за изменения климата

В ближайшие 30 лет в России в среднем потеплеет на 2-2,5 градуса. Такие климатические изменения приведут к таянию вечной мерзлоты, считает заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он объяснил, что глобальная температура в мире за следующие 30 лет увеличится на 0,7-1 градус. Дальше потепление продолжится примерно такими же темпами, считает климатолог.

«Последствий множество: больше волн жары, более интенсивные осадки где-то, где-то наоборот более засушливая погода, таяние морских льдов, таяние вечной мерзлоты», — предупредил Семенов.

По его мнению, человек оказал существенное влияние на изменение мирового климата за последние сто лет. Главным образом, добавил он, на повышении температуры сказались антропогенные выбросы парниковых газов.

Ранее специалисты Томского государственного университета провели исследование и с помощью вечной мерзлоты выяснили, что на участках, поврежденных пожарами, выделяется больше метана и углекислого газа, чем на нетронутой вечной мерзлоте.