69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:55, 8 ноября 202269-я параллель

Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата

В РАН заявили о таянии вечной мерзлоты в ближайшие 30 лет из-за изменения климата

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В ближайшие 30 лет в России в среднем потеплеет на 2-2,5 градуса. Такие климатические изменения приведут к таянию вечной мерзлоты, считает заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он объяснил, что глобальная температура в мире за следующие 30 лет увеличится на 0,7-1 градус. Дальше потепление продолжится примерно такими же темпами, считает климатолог.

«Последствий множество: больше волн жары, более интенсивные осадки где-то, где-то наоборот более засушливая погода, таяние морских льдов, таяние вечной мерзлоты», — предупредил Семенов.

По его мнению, человек оказал существенное влияние на изменение мирового климата за последние сто лет. Главным образом, добавил он, на повышении температуры сказались антропогенные выбросы парниковых газов.

Ранее специалисты Томского государственного университета провели исследование и с помощью вечной мерзлоты выяснили, что на участках, поврежденных пожарами, выделяется больше метана и углекислого газа, чем на нетронутой вечной мерзлоте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата
В России объяснили роль США в переговорах по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.