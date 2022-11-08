Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:24, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация

Киберэксперт Коростелев призвал не писать в мессенджерах важную и двусмысленную информацию

Фото: Unsplash

Эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев рассказал, что удаленные сообщения в мессенджерах могут «всплыть», поэтому не стоит писать ряд данных в сети. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал запрещенную для публикации в мессенджерах информацию и призвал не писать важные или «двусмысленные» данные, поскольку их могут интерпретировать неверно. Киберэксперт отметил, что злоумышленники умеют доставать удаленные части переписок из бэкапов. В подобных ситуациях следует удалить сообщения на самом гаджете, отметил он.

Ранее россиянам назвали самые безопасные и защищенные мессенджеры. По мнению эксперта по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрея Слободчикова, «по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией
Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ
Евросоюз представит более закономерный механизм финансовой помощи Украине
В США рассказали о «неудержимом» самолете Hawkeye
Представитель испанской компании продал чужого ребенка в российском регионе
Стало известно о «беспрецедентных скидках» на один тип жилья в Москве
Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация
США заявили о неспособности менять политический строй в странах по всему миру
Белый дом отказался раскрывать каналы диалога с Россией
В России прокомментировали прогноз о распаде США через десять лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.