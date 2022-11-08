Двое мужчин девять дней выживали в шахте на растворимом кофе и спаслись

Vice: двое шахтеров провели девять дней под завалом и выжили благодаря растворимому кофе

Двое шахтеров в северо-восточном уезде Понхва, провинция Кенсан-Пукто Южной Кореи, на девять дней оказались заблокированы на глубине 200 метров под землей и выжили благодаря растворимому кофе. Об этом сообщает Vice.

Двое мужчин, в возрасте 62 и 56 лет, оказались заперты на глубине 200 метров под землей из-за обрушения на цинковой шахте. Шахтеры не могли выбраться, и у них почти не оставалось запаса воды. Они спаслись благодаря тому, что собирали капли воды, которые стекали с потолка шахты. У мужчин было 30 упаковок растворимого кофе, который содержал сахар и сливки. Шахтеры добавляли в смесь грунтовые воды и пили ее, благодаря чему получали энергию. В общей сложности они провели под завалом девять дней.

Первые попытки найти рабочих оказались безуспешными. В ходе поисков спасатели просверлили отверстие в шахте и вставили туда небольшую камеру, которая помогла им разыскать пропавших. Они обнаружили их сидящими плечом к плечу, чтобы сохранить тепло. За время пребывания под землей шахтеры соорудили тент и развели костер в тоннеле.

Мужчинам помогли выбраться на поверхность, после чего их госпитализировали. Пострадавшие оказались в удивительно хорошем состоянии. Они быстро восстановились после произошедшего. Старший из шахтеров рассказал, что после произошедшего ему снятся кошмары. «Но я чувствую себя так, как будто заново родился и познаю мир заново», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в американском городе Редвуд-Фолс, штат Миннесота, школьный учитель провел четыре дня под упавшим на него деревом. В ожидании спасения ему пришлось питаться растениями и насекомыми, которые оказывались под рукой.

