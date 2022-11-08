Туристка обнажилась на фоне символа европейской столицы и вызвала споры в сети

Фотосессия бразильянки в бикини на фоне Эйфелевой башни вызвала возмущение в сети

Откровенная фотосессия бразильской туристки в бикини на фоне Эйфелевой башни в Париже вызвала возмущение в сети. Скандальным видео девушка поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя модель из Бразилии Габриэла Версиани приехала отдохнуть в Париж вместе с подругой. Девушки решили провести необычную фотосессию на фоне главного символа столицы Франции, Эйфелевой башни. На кадрах видно, как бразильянка скидывает черный плащ и обнажается — под верхней одеждой скрывается только красное бикини.

Издание Express пишет, что к девушкам быстро подошли полицейские и попросили их прикрыться. По словам автора видео, их чуть не арестовали, так как по законам европейской страны запрещается фотографироваться полуобнаженными перед туристическими объектами. Также выяснилось, что бразильянка таким образом решила прорекламировать свой бренд купальников, а поэтому все же выложила ролик в Instagram, что вызвало волну споров в сети.

Многие пользователи посчитали фотосессию неуместной и «переходящей черту». «Иногда разум должен преобладать над маркетингом», «Вам должно быть стыдно за свое поведение», «Не понимаю, почему бы вам не отправиться на Карибы или в бассейн», — написали они. Другие комментаторы посчитали инцидент забавным и поддержали Версиани, восхитившись ее фигурой.

