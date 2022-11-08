В Пентагоне подтвердили передачу Украине ПВО NASAMS

Представитель Пентагона Райден подтвердил факт передачи Украине двух установок ПВО NASAMS

США передали Киеву установки противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Это подтвердил представитель Пентагона Патрик Райден, передает РИА Новости.

По его словам, два зенитных ракетных комплекса уже доставлены на Украину. Чиновник уточник, что украинские военные уже прошли обучение по использованию этих систем в Европе.

О прибытии на Украину комплексов NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) министр обороны страны Алексей Резников заявил 7 ноября.

Всего США отправили на Украину восемь NASAMS. Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам указал, что они могут быть доставлены уже в ближайшее время. При этом он уточнил, что системы ПВО уже в пути, но он не располагает информацией об их точном местонахождении.