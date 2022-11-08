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17:52, 8 ноября 2022Экономика

Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

В Госдуме сообщили об отклонении законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы, принятый в первом чтении, говорится в сообщении в Telegram-канале ГД.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос обсуждался «достаточно подробно на Совете Государственной Думы». «По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», — заявил он.

По данным РИА Новости, в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что инициатива вызвала большое количество замечаний от органов власти и бизнеса, которые влияли на редакцию законопроекта, принятого в первом чтении 15 июля.

Законопроект был внесен в ГД в начале июля. Документ предполагал создание структуры, которая будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации» и предоставлять к нему доступ. При этом такая компания сама могла бы владеть рекламными конструкциями и зарабатывать на размещении объявлений на них.

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Платон Щукин
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