Создание единого оператора цифровой рекламы оценили

Глава Russ Outdoors Мирзоян назвал критику законопроекта о едином операторе необоснованной

Совладелец и глава оператора наружной рекламы Russ Outdoor Роберт Мирзоян в интервью РБК оценил перспективу создания единого оператора цифровой рекламы и частных объявлений. По мнению Мирзояна, критика такой инициативы необоснованна.

По словам Мирзояна, государство стремится с помощью нового закона «систематизировать отрасль» наружной рекламы и создать единый медиаканал ее распространения. Приоритетом, по его мнению, должны стать вопросы безопасности размещаемого контента.

При этом Мирзоян отметил, что законопроект в текущем виде содержит недоработки и недостатки, которые необходимо устранять. В частности, в нем не прописано, что размещение цифровой наружной рекламы через единого оператора будет бесплатным, а также не урегулированы технологические вопросы размещения коммерческих объявлений граждан.

В начале июля депутат от «Единой России» Артем Кирьянов внес в Госдуму законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы и коммерческих частных объявлений. Он предполагает создание структуры, которая будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации» и предоставлять к нему доступ. При этом такая компания сама сможет владеть рекламными конструкциями и зарабатывать на размещении объявлений на них.

Требованиям законопроекта (среди которых необходимая регистрация в России и наличие собственных конструкций на транспорте) пока соответствует только Russ Outdoors.

