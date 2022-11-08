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14:55, 8 ноября 2022Культура

Шакира сохранила опеку над детьми после развода с Жераром Пике

Певица Шакира сохранила опеку над детьми после развода с футболистом Жераром Пике

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Колумбийская певица Шакира сохранила опеку над детьми после развода с испанским футболистом Жераром Пике. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что переговоры между бывшими супругами и их адвокатами длились более 13 часов. Они подписали соглашение, согласно которому 8-летний Милан и 6-летний Саша останутся с матерью и в начале 2023 года отправятся вместе с ней в Майами. При этом Пике, который проживает в Испании, сможет посещать детей в любое время.

Такое решение было принято в том числе из-за того, что в Барселоне сыновья певицы подвергаются слишком пристальному вниманию СМИ. Они постоянно сталкиваются с журналистами и папарацци.

Ранее в интервью Шакира уже высказывалась об этой проблеме. «Они не заслуживают того, чтобы за ними наблюдали каждую секунду, фотографировали на входе в школу или преследовали. Они заслуживают нормальной жизни. Это просто тотальный цирк, все спекулируют об аспектах нашей жизни и жизни наших детей, а многое из того, что публикуется, даже не соответствует действительности», — подчеркнула исполнительница.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

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Марина Погосян
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