Шакира и Пике расстались

El Periodico: футболист «Барселоны» Пике и певица Шакира расстались из-за измен игрока

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира расстались. Об этом сообщает El Periodico.

По информации источника, 45-летняя певица узнала о многочисленных изменах 35-летнего футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире. Отмечается, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. Игрок находился на вечеринках до 2-3 часов ночи, несмотря на то, что утром должен тренироваться с «Барселоной».

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

В 2017 году уже сообщалось о намерениях Шакиры расстаться с Пике. Тогда она собрала вещи и покинула их общий дом. Отмечалось, что артистка становилась инициатором расставания, причины которого не называются.