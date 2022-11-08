Весившая 116 килограммов девушка сбросила половину веса и стала бодибилдершей

Daily Mail: 30-летняя Ханна Скофилд похудела на 59 килограммов и стала бодибилдершей

Весившая 116 килограммов жительница Великобритании сбросила больше половины веса и стала бодибилдершей после того, как съездила в Лондон и не поместилась на сиденье в метро. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Ханна Скофилд рассказала, что всегда ела много сладостей, шоколада и еды навынос. «Это все, конечно, хорошо, если знать меру. Но я не уверена, что понимала значение этого слова», — рассказывает женщина о том, как питалась до решения похудеть.

Во время поездки в Лондон в 2018 году она заметила, что у нее появилась одышка, и ей впервые в жизни пришлось купить брюки 54 размера. Именно тогда девушка твердо решила изменить жизнь.

Британка начала тренироваться пять раз в неделю, питаться здоровой пищей и похудела на 59 килограммов. Кроме того, она увлеклась бодибилдингом и теперь принимает участия в соревнованиях. Изменения не закончились на внешности: после похудения Скофилд встретила любовь и получила повышение на работе.

«Пока вы действительно не поймете пищевую ценность и не узнаете, сколько калорий содержится в том или ином продукте, вы не сможете начать уверенный путь к похудению», — считает Скофилд. Тем, кто хочет похудеть, она советует осознать, что единственное препятствие на пути к цели — сам человек и его нежелание работать в полную силу. Девушка верит, что перемены возможны только для тех, кто готов с полной ответственностью и самоотдачей взяться за себя, свое тело и свои мысли.

Ранее сообщалось, что самый тяжелый человек Великобритании пригрозил, что вызовет полицию, когда медсестры отобрали у него газировку. По словам британца, он осознает, что может умереть, если не изменит образ жизни и не похудеет.