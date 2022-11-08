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16:06, 8 ноября 2022Россия

При пожаре в клубе «Полигон» погиб спасавший посетителей участник СВО

При пожаре в клубе «Полигон» в Костроме погиб спасавший посетителей участник СВО Редников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Одним из погибших при пожаре в костромском клубе «Полигон» оказался вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) десантник Александр Резников. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что мужчина не был гостем ночного клуба, а оказался там, когда проезжал мимо в такси, увидел пожар и решил помочь спасти посетителей.

По данным Mash, прежде чем вдохнуть смертельную дозу угарного газа, Резников успел вывести из клуба нескольких пострадавших. Когда же он вел последнего посетителя, то упал замертво, и помочь ему медики уже не смогли.

Незадолго до того, как в Полигоне произошел пожар, унесший жизнь Резникова, он женился.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Клуб «Полигон», который охватил огонь, принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек.

По данным прокуратуры, другой военнослужащий выстрелил из сигнальной ракетницы в воздух, после чего здание загорелось. Прокуратура установила, что в клубе были заперты все эвакуационные выходы. В результате пожара здание сгорело дотла.

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Валерий Розенберг
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