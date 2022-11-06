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14:57, 6 ноября 2022Россия

Появились видео первых секунд после начала пожара в костромском клубе

Появились видео первых секунд после начала пожара в костромском клубе «Полигон»

Появились видео первых секунд после начала унесшего жизни 13 человек пожара в клубе «Полигон» в Костроме. Снятые очевидцами кадры опубликовали в Telegram-канале «112».

На видеоролике видно, как люди выбегают из задымленного здания в панике. На территории рядом с заведением работают специальные службы.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли 13 человек. Управление Следственного комитета по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее появились кадры начала пожара в заведении. На них видно, что в помещении горит потолок, пылающие плиты рушатся на танцпол. Посетители заведения кричат в панике и призывают друг друга скорее покинуть задымленное помещение.

Анастасия Астахова
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