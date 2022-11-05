Появились кадры начала унесшего жизни 13 человек пожара в клубе «Полигон»

Mash опубликовал кадры, предположительно, начала пожара в костромском клубе «Полигон»

Появились кадры, предположительно, начала унесшего жизни 13 человек пожара в костромском клубе «Полигон». Видео очевидцев публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что в помещении горит потолок, пылающие плиты рушатся на танцпол. Посетители заведения кричат в панике и призывают друг друга скорее покинуть задымленное помещение.

Судя по видео, в клубе погасло электричество, и огонь пожара стал единственным источником света.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более десяти человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.