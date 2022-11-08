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17:38, 8 ноября 2022Силовые структуры

В российском регионе неизвестный забил до смерти пожилую супружескую пару

В Приморье неизвестный забил до смерти 74-летнюю и 84-летнего супругов, возбуждено дело

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Приморском крае неизвестный убил 74-летнюю и 84-летнего супругов. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, в селе под Находкой зять обнаружил тела пенсионеров. Тогда он вызвал правоохранителей. Полицейские установили, что пожилую пару забили до смерти: их ударили по голове тяжелым предметом.

Сейчас тела погибших отправили на экспертизу. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Татарстане 49-летний отец троих детей жестоко убил супругов из-за матерного слова.

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Екатерина Власова
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