Объяснена причина 10 процентов преждевременных смертей

В Университете Сан-Паулу 10 процентов ранних смертей связали с ультра-обработанной пищей

Частое употребление ультра-обработанных пищевых продуктов объясняет 10 процентов преждевременных смертей в Бразилии в 2019 году. При этом бразильцы потребляют гораздо меньше этих продуктов, чем жители стран с высоким уровнем дохода. К такому выводу пришли ученые Университета Сан-Паулу, которые опубликовали статью в журнале American Journal of Preventive Medicine. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные общенациональных репрезентативных исследований питания, чтобы оценить исходное потребление ультра-обработанных пищевых продуктов и то, как влияет снижение уровня потребления на 10, 20 и 50 процентов в различных возрастных группах. В целом, потребление нездоровой пищи составило 13-21 процент от общего количества пищи в течение исследуемого периода. 541 260 взрослых в возрасте от 30 до 69 лет умерли в 2019 году, из них 261 061 — от предотвратимых неинфекционных заболеваний.

Моделирование связало причину около 57 тысяч смертей с употреблением ультра-обработанных пищевых продуктов, что соответствует 10,5 процента всех преждевременных смертей и 21,8 процента всех смертей от предотвратимых неинфекционных заболеваний среди взрослых от 30 до 69 лет. В странах с высоким уровнем дохода — США, Канаде, Великобритании и Австралии — уровень воздействия будет еще выше.

Сокращение потребления ультра-обработанных продуктов на 10-50 процентов потенциально может предотвратить примерно от 5 900 до 29 300 преждевременных смертей в Бразилии ежегодно. Примерами такой пищи являются предварительно упакованные супы, соусы, замороженная пицца, готовые к употреблению блюда, хот-доги, сосиски, газированные напитки, мороженое и купленное в магазине печенье, пирожные, конфеты и пончики. Нездоровая еда повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака и других опасных хронических состояний.