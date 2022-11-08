Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 8 ноября 2022Наука и техника

Объяснена причина 10 процентов преждевременных смертей

В Университете Сан-Паулу 10 процентов ранних смертей связали с ультра-обработанной пищей

Фото: Unsplash

Частое употребление ультра-обработанных пищевых продуктов объясняет 10 процентов преждевременных смертей в Бразилии в 2019 году. При этом бразильцы потребляют гораздо меньше этих продуктов, чем жители стран с высоким уровнем дохода. К такому выводу пришли ученые Университета Сан-Паулу, которые опубликовали статью в журнале American Journal of Preventive Medicine. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные общенациональных репрезентативных исследований питания, чтобы оценить исходное потребление ультра-обработанных пищевых продуктов и то, как влияет снижение уровня потребления на 10, 20 и 50 процентов в различных возрастных группах. В целом, потребление нездоровой пищи составило 13-21 процент от общего количества пищи в течение исследуемого периода. 541 260 взрослых в возрасте от 30 до 69 лет умерли в 2019 году, из них 261 061 — от предотвратимых неинфекционных заболеваний.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Моделирование связало причину около 57 тысяч смертей с употреблением ультра-обработанных пищевых продуктов, что соответствует 10,5 процента всех преждевременных смертей и 21,8 процента всех смертей от предотвратимых неинфекционных заболеваний среди взрослых от 30 до 69 лет. В странах с высоким уровнем дохода — США, Канаде, Великобритании и Австралии — уровень воздействия будет еще выше.

Сокращение потребления ультра-обработанных продуктов на 10-50 процентов потенциально может предотвратить примерно от 5 900 до 29 300 преждевременных смертей в Бразилии ежегодно. Примерами такой пищи являются предварительно упакованные супы, соусы, замороженная пицца, готовые к употреблению блюда, хот-доги, сосиски, газированные напитки, мороженое и купленное в магазине печенье, пирожные, конфеты и пончики. Нездоровая еда повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака и других опасных хронических состояний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Российский военный рассказал о наступлении ВСУ с участием польских наемниц
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве
В США Байдена сравнили с Пиноккио из-за ложных заявлений
КНДР возложила часть ответственности за кризис на Корейском полуострове на ООН
Побывавшие в Дагестане россияне рассказали об упреках со стороны местных жителей
В США допустили заключение зимнего перемирия между Россией и Украиной
Кендалл Дженнер вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье
В Италии оценили вероятность прекращения поставок оружия на Украину
Турция запретила пролеты для ряда самолетов из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.