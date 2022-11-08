Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:18, 8 ноября 2022Из жизни

Мать двоих детей сбросила 27 килограммов и сэкономила на продуктах

Daily Mail: мать двоих детей похудела и сэкономила три миллиона рублей на продуктах за год

Кадр: The Healthy Mummy / YouTube

Жительница Австралии сбросила 27 килограммов и сэкономила 80 тысяч австралийских долларов (три миллиона рублей) на продуктах за год. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя мать двоих детей Лорен Колстад рассказала, что в подростковом возрасте и в юности была здоровой и активной, занималась плаванием и играла в баскетбол. Все начало меняться после рождения детей: это был непростой период в эмоциональном и физическом плане для Колстад. Она заедала стресс, и со временем ее вес достиг 110 килограммов.

Увидев на весах трехзначное число, австралийка твердо решила изменить образ жизни и похудеть. Она начала заниматься спортом с подручными средствами: активно поднимала детские игрушки с пола и приседала с детьми на руках, а также изменила пищевые привычки и отказалась от сладостей и полуфабрикатов.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Колстад начала тщательно следить не только за своим рационом, но и за тем, что едят остальные члены семьи. Покупка продуктов по акции и тщательное планирование меню помогли ей значительно сократить расходы на еду. Чаще всего семейство ест овсянку, смузи, батат и другие овощи, курицу.

«Мне важно быть для детей примером, и мне нравится, что они видят во мне уверенную в себе, общительную и здоровую маму», — заключила Лорен.

Ранее сообщалось, что весившая 116 килограммов жительница Великобритании сбросила больше половины веса и стала бодибилдершей после того, как съездила в Лондон и не поместилась на сиденье в метро. 30-летняя Ханна Скофилд рассказала, что всегда ела много сладостей, шоколада и еды навынос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Байден назвал условие для ужасного двухлетия в США
45-летняя Наталия Орейро снялась голой и восхитила фанатов
Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией
Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса
Женщина с бородой перестала бриться из-за оскорблений в сети
Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области
Россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году
Солистка группы IOWA рассказала о предложении родителей поработать на стройке
Эрдоган захотел увидеть конкретные шаги Швеции по выполнению договоренностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.