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10:27, 8 ноября 2022Бывший СССР

Токаев пообещал не закрывать глаза на религиозный сепаратизм в Казахстане

Президент Казахстана Токаев заявил, что не будет закрывать глаза на религиозный сепаратизм

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет закрывать глаза на религиозный сепаратизм и радикальные религиозные течения в стране. Об этом он заявил на встрече с жителями Атырауской области, передает Tengrinews.

«Казахстан — светское государство. Наша конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны», — пообещал Токаев.

Он отметил, что на протяжении многих веков предки казахстанцев исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом. «Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг — беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи», — добавил президент.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан готов защищать национальные интересы с «более жестких позиций», а не просто с помощью дипломатии. Он также отметил, что информационные системы страны в последние месяцы подвергаются кибератакам.

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Алиса Реброва
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