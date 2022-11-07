Токаев заявил о готовности Казахстана защищаться с «более жестких позиций»

Президент Казахстана Токаев заявил, что страна готова защищаться с «более жестких позиций»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать национальные интересы с «более жестких позиций», а не только с помощью дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция», — сказал он.

Также президент подчеркнул, что казахстанские информационные системы в последние месяцы подвергаются кибератакам. По его словам, подобные случаи особенно участились во время происходящей политической кампании. Токаев отметил, что это будет строго пресекаться «вплоть до введения запретов на распространение дезинформации».

Ранее лидер Казахстана утвердил указ об изменениях в Военной доктрине республики. Как сообщает казахстанское Минобороны, в документе отражены современные условия и факторы, которые влияют на безопасность. Уточняется, что обновленная редакция доктрины увеличивает военный потенциал страны в реагировании на новые риски и вызовы.