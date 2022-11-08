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20:39, 8 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин из ревности застрелил соперника и угнал автомобиль с его телом

В Новокузнецке ревнивый россиянин застрелил соперника и угнал автомобиль с его телом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новокузнецке 29-летний россиянин убил 27-летнего жителя города Мыски и угнал его автомобиль. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 7 ноября сотрудники ГИБДД заметили на Листвянском шоссе подозрительную машину. Она резко свернула и затем из нее выбежал водитель и ушел в лес. Правоохранители подошли осмотреть автомобиль и обнаружили на заднем сиденье тело мужчины. Было установлено, что он погиб от выстрела в голову и шею.

Позже выяснилось, что потерпевший подвозил 26-летнюю женщину до дома. Там к ним подошел бывший парень пассажирки и расстрелял жертву. Затем ревнивец сел за руль машины и уехал.

Отмечается, что фигурант уже был ранее судим за кражу и разбой. По факту произошедшего возбуждено дело. Россиянин объявлен в розыск.

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Екатерина Власова
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