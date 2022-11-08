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16:43, 8 ноября 2022Экономика

Названы сроки резкого роста цен на газ в Европе

Аналитик Юшков заявил, что цены на газ в Европе пойдут вверх с середины января
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Цены на газ в Европе пойдут вверх, как только испортится погода. Самыми тяжелым, вероятно, окажется период с середины января до марта, когда уже будет отобрано достаточное количество газа из подземных хранилищ (ПХГ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сейчас мы наблюдаем явное понижение цен на электроэнергию, на газ, в первую очередь, из-за высоких показателей возобновляемой энергетики: ветер дует, воды для охлаждения ядерных энергоблоков хватает, хорошо работают гидростанции, солнце светит. Все хорошо для всех источников энергии, кроме газа, но поскольку он самый дорогой, его просто отодвинули на последнее место, что, естественно, дало понижение цен», — объяснил аналитик.

Также, как считает Юшков, сыграла роль и эмоциональная реакция рынка на заполненность ПХГ: в большинстве стран ЕС удалось добиться заполненности на 95 процентов, в некоторых — на 99 процентов. При этом отбор из хранилищ еще практически не начался.

«Для текущего времени года температуры достаточно теплые, отбор газа из ПХГ небольшой, это и формирует цены. Расти они начнут, как только в Европе похолодает. Думаю, пик придется на середину января, февраль, март: тогда газ будут активно выкачивать из ПХГ, а проблема в том, что, чем меньше заполненность хранилищ, тем меньше газа можно извлечь из-за падения давления. В принципе, этот период традиционно непростой, в это время, как правило, увеличивают импорт. Но сейчас он ограничен», — сказал Юшков.

Ранее стало известно, что Турция может привлечь к новому проекту газового хаба конкурентов России.

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Наталия Белова
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