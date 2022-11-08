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13:33, 8 ноября 2022Экономика

Турция задумала привлечь к новому газовому хабу конкурентов России

Минэнерго Турции предложило подключить к газовому хабу конкурирующих с Россией поставщиков

Фото: Umit Bektas / Reuters

В рамках проекта строительства нового газового хаба в Турции поставки топлива могут идти не только из России. С соответствующим заявлением в эфире телеканала TRT Haber выступил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Необходимость привлечь больше поставщиков глава ведомства объяснил тем, что «в случае повышения потребностей одного российского газа может не хватить».

Страна рассматривает конкурентов России на рынке природного газа — экспортеров из Азербайджана, Ирака, Израиля, и сжиженного природного газа (СПГ) — из стран Персидского залива, в частности ОАЭ, Катара, Омана. Также Донмез отметил Ливию и Нигерию, с которыми Анкара имеет «хорошие отношения». В настоящее время Турция ведет с ними переговоры, в январе-феврале страна планирует провести конференцию для обсуждения возможностей.

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О создании международного газового хаба Турция и Россия задумались в октябре — он будет построен в европейской части Турции во Фракии в кратчайшие сроки. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной, а дорожная карта проекта будет готова к концу этого года.

С помощью создания газового хаба в Турции Россия надеется переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын в ноябре подчеркивал, что страны Евросоюза смогут получать российский газ через турецкий хаб, и такой запрос есть. При этом в Европе заявляли, что регион стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа и инфраструктура здесь ни при чем.

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Мария Грушко
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