Турция раскрыла подробности о новом газовом хабе

Минэнерго Турции: центр распределения газа в рамках проекта хаба создадут во Фракии

Министр энергетики Турции Фатих Донмез раскрыл подробности о новом газовом хабе, где будет торговаться российское топливо. В интервью телеканалу TRT Haber глава Минэнерго заявил, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии, европейской части страны.

Донмез назвал область «самым удобным местом» для создания центра распределения топлива. Ранее о том, что наиболее подходящим местом для центра считается Фракия, сообщал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной.

С помощью создания газового хаба в Турции Россия надеется переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын в ноябре подчеркивал, что страны Евросоюза смогут получать российский газ через турецкий хаб, и такой запрос есть.

Однако в Европе еще 14 октября заявляли, что регион стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа и инфраструктура здесь ни при чем.