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19:43, 8 ноября 2022Россия

Российский учитель повалил ребенка на пол ударами в школе и попал на видео

В школе Дзержинска сняли на видео, как учитель математики несколько раз ударил ребенка

В Дзержинске в школе №12 учитель математики несколько раз ударил ребенка. Случившееся сняли на видео, его публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, как педагог несколько раз бьет ребенка кулаком в грудь, после чего тот падает на пол. Свои действия мужчина сопровождает словами «к директору, сучонок».

Авторы канала со ссылкой на учеников школы пишут, что учителя уволили через несколько часов после случившегося. О причинах агрессии преподавателя неизвестно.

Ранее в Удмуртии учительницу начальной школы обвинили в избиении школьников. От действий педагога пострадали шесть детей младшей школы. Глава российского региона Александр Бречалов поручил провести проверку, педагога уже отстранили от работы.

Анастасия Шейкина
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