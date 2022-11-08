Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:39, 8 ноября 2022Забота о себе

Звезда 90-х назвал простой способ поддерживать себя в форме после похудения

Поп-исполнитель Шура признался, что вместо спорта по три часа в день гуляет с собакой

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев), прославившийся исполнением хитов «Твори добро» и «Холодная луна», признался, что для него лучшим способом поддерживать себя в форме без спорта являются прогулки с собакой. Об этом он рассказал в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

По словам звезды 90-х, он очень любит вкусно поесть, причем не ограничивает себя ни в чем даже ночью. Когда его вес стал неконтролируемо расти, Шура сделал операцию по уменьшению желудка и в течение трех месяцев реабилитации ел исключительно детское питание, так как ничего другого его организм «просто не принимал». Эту «диету» певец назвал главным секретом своего похудения на 35 килограммов.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

После снижения веса Шура старается поддерживать себя в хорошей форме при помощи простых прогулок с собакой. «Я завел собаку породы чихуахуа, гуляю с ней по три часа в день. В девять часов утра она будит, смотрит на меня — надо идти. И неважно, во сколько ты лег спать накануне. Пешие прогулки помогают, стимулируют немножко», — объяснил поп-исполнитель.

Ранее Шура рассказал, что пока не планирует переезжать в купленную в ипотеку квартиру в Москве. Артист предпочел еще какое-то время пожить в съемном жилье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Бывший президент ФИФА заявил о тайной сделке Франции и Катара по ЧМ-2022
Стилист Зендеи появился на публике в женском платье
ЕС нарушил обещание по финансовой помощи Украине
Норвежская принцесса отказалась от королевских полномочий ради брака с шаманом
В Испании впервые вынесли приговор за распространение фейков
Названы пять нежелательных для провоза в багаже вещей
Звезда 90-х назвал простой способ поддерживать себя в форме после похудения
В российском регионе неизвестный забил до смерти пожилую супружескую пару
Эстония наградит Зеленского крестом «За заслуги» I степени
Страны Евросоюза обвинили в шпионаже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.