Звезда 90-х назвал простой способ поддерживать себя в форме после похудения

Поп-исполнитель Шура признался, что вместо спорта по три часа в день гуляет с собакой

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев), прославившийся исполнением хитов «Твори добро» и «Холодная луна», признался, что для него лучшим способом поддерживать себя в форме без спорта являются прогулки с собакой. Об этом он рассказал в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

По словам звезды 90-х, он очень любит вкусно поесть, причем не ограничивает себя ни в чем даже ночью. Когда его вес стал неконтролируемо расти, Шура сделал операцию по уменьшению желудка и в течение трех месяцев реабилитации ел исключительно детское питание, так как ничего другого его организм «просто не принимал». Эту «диету» певец назвал главным секретом своего похудения на 35 килограммов.

После снижения веса Шура старается поддерживать себя в хорошей форме при помощи простых прогулок с собакой. «Я завел собаку породы чихуахуа, гуляю с ней по три часа в день. В девять часов утра она будит, смотрит на меня — надо идти. И неважно, во сколько ты лег спать накануне. Пешие прогулки помогают, стимулируют немножко», — объяснил поп-исполнитель.

Ранее Шура рассказал, что пока не планирует переезжать в купленную в ипотеку квартиру в Москве. Артист предпочел еще какое-то время пожить в съемном жилье.