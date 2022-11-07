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20:53, 7 ноября 2022Среда обитания

Шура рассказал о жизни в съемной квартире

Поп-исполнитель Шура рассказал, что живет в съемной квартире

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) рассказал, что пока не планирует переезжать в новую квартиру, которую приобрел в ипотеку в Москве. Пока артист решил остаться в съемном жилье. Он поделился подробностями в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Певец рассказал, что недавно получил ключи от квартиры и продолжает выплачивать ипотеку. Он не планирует пока переезжать, и также уточнил, что его собака привыкала к съемному жилью. Что касается ремонта, то певец захотел поручить работы телеканалу. Однако не раскрыл подробности дизайна интерьера.

«Пока нет, ничего не планирую. Я живу в съемной квартире, моя собака привыкла. А для меня это сейчас самое главное. Ребенок — это моя собака», — сказал Шура.

Певец рассказал о возможном переезде в январе 2022 года. Тогда он уточнил, что приобрел жилье в ипотеку на этапе застройки. Здание сдали спустя почти два года, однако из-за высокой занятости Шура не успел получить ключи.

Нина Ташевская
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