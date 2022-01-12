Шура переедет в новую квартиру

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) в ближайшее время переедет в новую квартиру в Москве. Он ждал окончания строительства дома около двух лет. Об этом в разговоре с ОСН рассказал директор артиста Павел.

Певец приобрел жилье в ипотеку на этапе застройки. Здание сдали спустя почти два года, однако из-за высокой занятости Шура не успел получить ключи. Вскоре артисту предстоит отремонтировать жилье.

«Правда, мы еще не видели, что они там построили. Надо хоть поехать и посмотреть. Ремонт еще предстоит, вообще было не до ремонта — работали как лошади», — отметил директор певца.

Шура рассказал о покупке квартиры в мае 2021 года, площадь жилья достигает 74 квадратных метров. Певец отказался раскрывать название жилого комплекса, но уточнил, что рядом находятся водоемы. Изначально дом планировали сдать в октябре 2021 года.