Минздрав разъяснил ситуацию с перебоями жизненно важных лекарств

В Минздраве разъяснили ситуацию с перебоями лекарств для пациентов с иммунодефицитом

В некоторых регионах России больные не могут получить жизненно важное лекарство — иммуноглобулин человеческий нормальный для внутривенного введения. Об этом рассказали «Ведомостям» в Обществе пациентов с первичным иммунодефицитом (ООПИД), а также в фонде «Подсолнух», помогающий людям с этим орфанным (редким) заболеванием.

Чтобы разобраться в ситуации, газета обратилась за разъяснениями в Минздрав России. Представитель ведомства пояснил, что за 10 месяцев 2022 года в гражданский оборот введено 388 тысяч упаковок препаратов, тогда как за весь 2021 год было введено 441 000.

«По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибуторов составляют 355 000 упаковок», — заявил представитель Минздрава.

Он заверил, что на сегодняшний день признаков дефицита иммуноглобулина в России нет.

По данным «Ведомостей», пациенты с иммунодефицитом не могли получить препараты из-за перебоев с логистикой, а также из-за проблемы с производством в постковидный период.

Ранее стало известно, что россияне лишатся препаратов нового поколения на фоне ухода глобальных фармкомпаний из России. Отмечалось, что в ближайшие десять лет на рынок рискуют не попасть свыше 300 лекарств.