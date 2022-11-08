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16:36, 8 ноября 2022Россия

Батальон «Спарта» водрузил знамя на территории донецкого аэропорта

Военкор Пегов опубликовал кадры водружения флага на территории донецкого аэропорта

Бойцы батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) водрузили флаг на территории донецкого аэропорта. Видео опубликовал военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.

«Проект публикует исторические кадры того, как легендарные спартанцы ставят железную точку в восьмилетней битве за воздушную гавань столицы ДНР», — написал он. На опубликованных кадрах знамя устанавливает командир батальона Артем Жога.

Ранее комбат «Спарты» объявил о полной зачистке территории донецкого аэропорта от сил противника. Он указал, что Вооруженные силы Украины были отброшены за трассу М-4, подтвердив тем самым слова военного корреспондента Семена Пегова. Операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», танковой и артиллерийской бригадами.

По словам Жоги, здания аэропорта контролировались силами ДНР с 2015 года, однако оставались незанятые позиции в районе поселка Опытное.

Варвара Кошечкина
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