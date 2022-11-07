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21:45, 7 ноября 2022Россия

В ДНР объявили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта

Полковник НМ ДНР Жога объявил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта

Фото: Michael Forster Rothbart/ Globallookpress.com

Полковник Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога в своем Telegram-канале объявил о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от сил противника.

Он указал, что Вооруженные силы Украины были отброшены за трассу М-4, подтвердив тем самым слова военного корреспондента Семена Пегова. Операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», танковой и артиллерийской бригадами.

Жога добавил, что здания аэропорта контролировались силами ДНР с 2015 года, однако оставались незанятые позиции в районе поселка Опытное. Он напомнил, что территория аэропорта составляет более 10 квадратных километров.

«Их мы взяли больше месяца назад, но решили водружать знамя, когда отбросим силы врага за трассу М-4, чтобы уже наверняка», — сказал полковник Народной милиции.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский призвал срочно перерезать снабжение Вооруженных сил Украины из-за обстрелов.

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Марина Совина
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