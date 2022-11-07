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20:12, 7 ноября 2022Россия

В Донецке призвали срочно перерезать снабжение ВСУ в Донбассе

Донецкий депутат Бердичевский призвал срочно перерезать снабжение ВСУ из-за обстрелов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Из-за постоянных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка, в котором ни осталось ни одного безопасного района, необходимо срочно перерезать снабжение украинской группировки в Донбассе, заявил в беседе с газетой «Взгляд» донецкий депутат Владислав Бердичевский.

По его словам, ночью на 7 ноября по центру города нанесли удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем», — сказал Бердичевский.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка ВСУ ночью 7 ноября диспетчерский центр в здании администрации железных дорог нового российского региона был полностью уничтожен.

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Василий Мека
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