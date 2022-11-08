Глава европейской страны назвал проблему важнее спасения планеты

Анджей Дуда: жителей Польши и ЕС больше интересуют стандарты жизни, чем климатические цели

Жителей Польши и других стран Евросоюза (ЕС) больше интересуют снизившиеся стандарты жизни, чем достижение климатических целей. О проблеме, которая для европейцев оказалась важнее спасения планеты от глобального потепления, рассказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Египте на Конференции ООН по изменению климата COP27, пишет РИА Новости.

«Я сказал вчера во время нашей дискуссии, которую мы провели о справедливой трансформации, слова от имени миллионов наших граждан, которые не будут нам задавать вопросов во время очередной зимы, которая, наверное, будет вызовом, реализовали ли мы климатические цели или нет. В то же время наверняка появятся вопросы, почему источники энергии так дороги и почему наши стандарты жизни так драматически снизились», — заявил глава государства.

При этом Дуда поддерживает справедливую энергетическую трансформацию. По словам польского президента, чтобы достичь целей климатической конвенции и Парижского соглашения, необходимо решительно увеличить усилия и действовать ответственно.

«Это все для того, чтобы достигнуть ситуации, когда переход на другие источники энергии будет справедливым. Собственно говоря, справедливая энергетическая трансформация существует для того, чтобы она служила людям, а не люди служили этой трансформации», — пояснил Дуда.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество мчится на полном ходу в климатический ад. По словам генсека международной организации, отсутствие дополнительных усилий по сдерживанию глобального потепления чревато катастрофическими последствиями для всего мира.