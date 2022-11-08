Страны Евросоюза обвинили в шпионаже

В Европарламенте заявили о злоупотреблениях шпионским ПО в странах Евросоюза

Политики и дипломаты, ответственные за использование шпионских программ, сидят в Европейском совете и не несут никакой ответственности за злоупотребления. Об этом заявила спецдокладчик Европарламента депутат Софи ин'т Велд, цитату приводит ТАСС.

Она также призвала ввести мораторий на использование шпионского программного обеспечения (ПО) в Евросоюзе и созвать отдельный саммит по этому вопросу. «Этот мораторий может отменяться в конкретных странах, если они смогут обеспечить выполнение четырех условий», — подчеркнула депутат, пояснив, что условиями является расследование обвинений, доказательства наличия юридической базы для легального использования шпионских ПО, сотрудничество с Европолом. Последнее условие — аннулировать разрешение на экспорт такого программного обеспечения за пределы ЕС.

По словам Софи ин'т Велд, этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне. Она также заявила, что многие страны злоупотребляют такими программами. Наибольшее беспокойство комиссии, в частности, вызвала ситуация в Польше и Венгрии. Там подобные программы — неотъемлемая часть системы, созданной для контроля и преследования граждан, критикующих правительство, отметила депутат.

Не так давно в Испании разгорелся скандал после того, как стало известно, что Национальный разведывательный центр (CNI) страны прослушивал телефоны каталонских и баскских политиков наряду с телефонами ключевых фигур испанского правительства. Для этого пользовались программой Pegasus: ее разработала израильская компания NSO Group. ПО продается только государствам и используется для слежки за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями.