Число погибших при стрельбе в школе Ижевска возросло

Минздрав сообщил об увеличении до 18 человек числа погибших при стрельбе в школе Удмуртии

Число погибших при стрельбе в школе Ижевска, которая произошла 26 сентября, возросло. Об этом сообщили в Минздраве Удмуртии, передает РИА Новости.

Там уточнили, что в Москве скончалась одна из пострадавших при стрельбе россиянок — ей было 67 лет.

«Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии», — сообщили министерстве и добавили, что четырем пострадавшим детям медики продолжают оказывать помощь.

Таким образом, число погибших увеличилось до 18.

Стрельба в удмуртской школе произошла 26 сентября. Погибли 18 человек, среди которых 11 детей; пострадали 24 россиянина, 22 из них — несовершеннолетние.

Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев — он покончил с собой. Мужчина 1988 года рождения ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О мотивах его поступка неизвестно.