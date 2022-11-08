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20:05, 8 ноября 2022Среда обитания

Солистка группы IOWA рассказала о предложении родителей поработать на стройке

Певица Екатерина Иванчикова рассказала о предложении родителей поработать на стройке

Фото: @katya_iowa

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова рассказала, что ее родители и родители ее избранника, гитариста коллектива Леонида Терещенко, после переезда из Белоруссии в Россию предлагали им поработать на стройке, так как считали ее местом, где можно заработать на жилье. Об этом певица сообщила в интервью журналу Hello.

«Когда только переехали в Питер из Беларуси, мамы нам говорили: "Соседи, работая на стройке, уже накопили на однокомнатную квартиру в Могилеве, почему бы вам тоже на стройке не попробовать?" Леня отвечал: "Мамуль, доверься, всему свое время. Мы не станем распыляться, все будет хорошо!"», — вспоминала Иванчикова.

Звезда отметила, что понимает, что в тот момент родители давали им советы лишь из добрых побуждений. Она добавила, что когда их родные увидели, что сценическая деятельность принесла им успех, они «выдохнули».

В 2020 году стало известно о том, что переехавший годом ранее из Москвы в Лондон актер Дмитрий Шаракоис работал там на стройке. После этого он устроился официантом в ресторан ZIMA.

Полина Кислицына
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