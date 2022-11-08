Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных

Кадыров заявил, что идет подготовка очередных «сюрпризов» для украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это не пустые слова. Те, кто следит за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — подчеркнул политик. Он также напомнил о недавно проведенной специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине, указав, что число поверженных противников составило более 600 человек лишь за день. Кадыров добавил, что на фоне происходящего ему жалко украинский народ, который, по его словам, оказался «невольником натовской политики». Простые жители никак не могут повлиять на ситуацию в своей стране, отметил политик.

Ранее Кадыров сообщил, что ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском. Заявления о сотнях погибших он назвал сказками и байками.