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17:09, 8 ноября 2022Россия

Уничтожение танка ВСУ точным ударом российского беспилотника показали на видео

Минобороны показало на видео уничтожение танка ВСУ точным ударом российского беспилотника

Минобороны показало на видео, как российский беспилотник уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, 8 ноября.

Уточняется, что из этого танка бойцы ВСУ пытались вести огонь по позициям российских военнослужащих, укрываясь за зданиями промышленной застройки.

«Российским расчетом БПЛА танк ВСУ был обнаружен и уничтожен точным ударом», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее Минобороны обнародовало кадры, на которых запечатлен процесс подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

Евгения Куликова
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