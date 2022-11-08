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22:02, 8 ноября 2022Из жизни

Женщина отметила 101-й день рождения с пивом и раскрыла секрет своего долголетия

NBC 15: 101-летняя жительница США раскрыла простой секрет своего долголетия

Фото: Lan Gao / Unsplash

Жительница США весело отметила 101-й день рождения в кругу семьи с пивом и танцами и раскрыла простой секрет своего долголетия. О ее необычном способе сохранять бодрость духа пишет NBC 15.

Мэри Флип пережила Великую депрессию, несколько войн, родила шестерых детей и до сих пор сохраняет остроумие и чувство юмора. Она родилась в 1921 году и провела свое детство в штате Иллинойс. Американка рано потеряла мать и сестру, и в 15 лет осталась одна. В 18 лет Флип переехала в Мексику, где вышла замуж и стала жить на ранчо.

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Когда женщина забеременела первым ребенком, она решила вернуться в США и получить образование в сфере изобразительных искусств. Таланты Флип признала американская художественная школа при Чикагском институте искусств. «Я действительно люблю рисовать. И я смогла понять, что на бумаге или холсте вещи выглядят не так, как в действительности. Поэтому мне пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться передавать реальность. Это заняло время, но мне больше нечего было делать, кроме как растить кучу детей», — пошутила долгожительница.

По словам Флип, секрет ее долгой жизни в любви к текиле и умении посмеяться над собой. В свой день рождения она выпила пива и пустилась в пляс, в шутку пригрозив гостям, что она собирается станцевать и на столе.

Ранее сообщалось, что готовящаяся отметить очередной день рождения 103-летняя Зоя Моторина из Екатеринбурга раскрыла свой секрет долгой жизни. Женщина утверждает, что никогда не злоупотребляла алкоголем и не ела вредную еду.

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Евгения Черкасова
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