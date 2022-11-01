103-летняя россиянка раскрыла свой простой секрет долголетия

NGS.ru: 103-летняя россиянка назвала здоровое питание и труд секретом долгой жизни

Готовящаяся отметить очередной день рождения 103-летняя Зоя Моторина из Екатеринбурга раскрыла свой секрет долгой жизни. Об этом сообщает NGS.ru.

Россиянка родилась 4 ноября 1918 года в Казахстане. Позже семья Моториной переехала в Челябинскую область, где она познакомилась с будущим мужем. Сразу после окончания университета женщина вышла замуж, а спустя год родила сына. Моторина пережила Великую Отечественную войну, успела поработать ветеринаром на мясокомбинате, товароведом и инспектором по качеству сыров.

Муж и сын Моториной уже скончались, однако у женщины большая и дружная семья: трое внуков, четверо правнуков и шесть праправнуков. Отвечая на вопрос о секрете своего долголетия, россиянка назвала две простые причины: труд и здоровое питание. Женщина утверждает, что никогда не злоупотребляла алкоголем и не ела вредную еду. «Возможно, секрет в детях, я всех помогала воспитывать. Я жила, работала, не бездельничала», — добавляет она.

Моторина отметила, что в молодости не могла представить, что проживет такую долгую жизнь, потому что никогда не отличалась крепким здоровьем. Сейчас долгожительницу регулярно навещают внуки, а соцработники помогают с покупкой продуктов и уборкой.

Ранее сообщалось, что чемпионка Австралии по спортивной ходьбе в возрастной группе от 95 до 100 лет рассказала, как ей удается сохранять бодрость духа в 95 лет и раскрыла секрет своего долголетия. После смерти мужа женщина решила присоединиться к группе пенсионеров, которые занимались спортивной ходьбой, и начала выигрывать соревнования.