95-летняя чемпионка по спортивной ходьбе раскрыла секрет долголетия

7 News: 95-летняя чемпионка Австралии по спортивной ходьбе раскрыла секрет долголетия

Чемпионка Австралии по спортивной ходьбе в возрастной группе от 95 до 100 лет рассказала, как ей удается сохранять бодрость духа в 95 лет и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает 7 News.

Супруг Хизер Ли скончался 20 лет назад, и перед смертью он сказал ей: «Сейчас самое время показать свою силу». Тогда Ли решила присоединиться к группе пенсионеров, которые занимались спортивной ходьбой, чтобы повысить физическую активность и укрепить здоровье. Затем женщина перешла к спортивным забегам и начала побеждать в них.

В 2011 году, когда Ли было 84 года, физиотерапевт посоветовал ей принять участие в игре мастеров — недельном мероприятии, в рамках которого спортсмены со всей страны соревнуются во множестве видов спорта, от легкой атлетики до боулинга и бильярда. «Я обыгрывала более молодых женщин и была вполне довольна собой, я думала: "Для своего возраста я иду не так уж плохо"», — похвалилась Ли.

Вернувшись домой, Хизер обнаружила, что результаты, показанные ей на играх мастеров, были очень близки к мировым рекордам в возрастной группе 85-90 лет. После этого женщина поставила себе цель побить некоторые из рекордов. Она побеждала и устанавливала новые рекорды в забегах на короткие дистанции и в ходьбе на длинные, — от трех до пяти километров.

Ли признается, что у нее нет каких-то особенных секретов, но она всю жизнь старалась быть активной и правильно питаться. При этом, уточняет спортсменка, во всем важна мера, а физическую нагрузку нужно планировать, исходя из индивидуальных особенностей организма.

«Мне нравится быть такой, какая я есть, потому что это дает мне возможность оставаться независимой, жить в своем доме и заботиться о себе самостоятельно», — заключила пенсионерка. Ли использует свою активность на благо другим людям: в память о муже она устраивает благотворительные марафоны и переводит деньги в фонды по борьбе с раком.

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