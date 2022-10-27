105-летняя женщина назвала доступный каждому секрет долгой жизни

Comox Valley Record: 105-летняя женщина назвала интерес к жизни секретом долголетия

105-летняя Джойс Джей из города Комокс, Канада, назвала доступный каждому секрет своей долгой жизни. Об этом сообщает издание Comox Valley Record.

Джей призналась, что считает удачу главной причиной своего долголетия. «Но на самом деле, секрет в том, чтобы оставаться активным и иметь неугасающий интерес к жизни», — добавляет она. Долгожительница уделяет много времени хобби: собиранию пазлов и заботе о растениях.

Женщина отметила свой юбилей с четырьмя детьми, которые приехали поздравить ее со своими супругами. «Она всегда была деятельной и целеустремленной. В этом ее настоящий секрет», — утверждает дочь Джей.

Ранее сообщалось, что 103-летний житель США отпраздновал очередной день рождения и раскрыл причины своего долголетия. Американец считает, что отлично себя чувствует в столь почтенном возрасте, потому что каждое утро ест бекон и авокадо.

