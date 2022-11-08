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09:34, 8 ноября 2022Забота о себе

Онколог оценила продолжительность жизни после удаления важного органа

Онколог Светлана Кот: после удаления щитовидки можно прожить долго при одном условии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Операцию по удалению щитовидной железы проводят людям с серьезными нарушениями в работе органа или при образовании в нем злокачественных опухолей, рассказала онколог, заведующая отделением радионуклидной терапии Института ядерной медицины Светлана Кот. В беседе с «Лентой.ру» она оценила продолжительность жизни после удаления важного органа при одном условии — соблюдении всех требований врачей.

После удаления щитовидки организм перестает получать гормоны, поэтому пациенту нужно всю жизнь придерживаться гормонозамещающей терапии, пояснила Кот. Лекарства придется пить, чтобы организм получал необходимые тиреоидные гормоны.

Тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани. При грамотно подобранной терапии человек может вести нормальный образ жизни

Светлана Котонколог
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После удаления щитовидной железы можно прожить долгие годы, обнадежила онколог. Однако придется обязательно придерживаться рекомендаций врача: не прекращать терапию, вести здоровый образ жизни, избегать прямых солнечных лучей и резких перепадов температур. Если пациент лишился органа из-за рака, рекомендуется посещать онколога не реже раза в год для наблюдения и коррекции дозы гормональных препаратов.

«Известной актрисе Софии Вергаре поставили диагноз "рак щитовидной железы" в 28 лет. Она сделала операцию по удалению щитовидной железы и после начала принимать гормональные препараты. Сейчас актрисе 50 лет, и она продолжает вести активную жизнь, заниматься карьерой и семьей», — привела оптимистичный пример собеседница «Ленты.ру».

Ранее онколог Андрей Пылев перечислил вредные привычки, которые могут спровоцировать развитие рака горла. Он назвал курение и злоупотребление алкоголем факторами риска.

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Вера Владзиевская
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