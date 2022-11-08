В Евросоюзе раскрыли дату последнего транша Украине в этом году

Евросоюз переведет последний в 2022 транш Украине в размере 2,5 миллиарда евро в ноябре

Киев получит часть денежной помощи Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро до конца ноября, рассказал первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам. Дату со ссылкой на политика раскрыли в ТАСС.

При этом ЕС не сможет выделить Украине 3 из 9 миллиардов евро, обещанных Киеву в мае этого года.

В последний раз украинская сторона получила такой транш от ЕС 18 октября. Тогда об этом рассказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Он пообещал, что ее направят на бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Тогда политик подчеркивал, что полученный транш — первая часть обещанного украинской стороне пакета помощи в размере пяти миллиардов евро. На тот момент Киев получил от ЕС 4,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.