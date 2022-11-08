Воздушную тревогу объявили на севере и юге Украины, а также в Киеве

Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры.

Так, тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, о воздушной тревоге предупредили местные власти Одесской, Николаевской, Черниговской и Сумской областей, а также об этом сообщили в Киеве и Киевской области.

Помимо этого, сообщается о тревоге на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

8 ноября воздушная тревога была объявлена в четырех центральных областях Украины. Об этом предупредили власти в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.