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23:58, 8 ноября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины

Воздушную тревогу объявили на севере и юге Украины, а также в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры.

Так, тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, о воздушной тревоге предупредили местные власти Одесской, Николаевской, Черниговской и Сумской областей, а также об этом сообщили в Киеве и Киевской области.

Помимо этого, сообщается о тревоге на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

8 ноября воздушная тревога была объявлена в четырех центральных областях Украины. Об этом предупредили власти в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

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Марина Совина
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