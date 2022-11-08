США выступили за участие Украине в саммите G20 в случае присутствия России

Белый дом: США выступают за участие Украины в саммите G20 в случае присутствия России

США выступают за участие Украины в саммите Группы двадцати (G20) в случае присутствия на нем России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит ТАСС.

«Мы очень четко заявляли: если Россия может посетить G20, то Украина тоже. От членов G20 потребовалось бы отозвать приглашение России. Я могу гарантировать, что США будут за столом переговоров», — указала представитель американской администрации.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон на саммите будет «защищать Украину и осуждать Россию». Она также уточнила, что решение о присутствии украинской стороны в случае отсутствия на мероприятии России будет принимать президент Владимир Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита G20.

