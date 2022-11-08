Российский депутат умер за рулем Infiniti

Депутат гордумы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем своего автомобиля Infiniti

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем своего автомобиля. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, политик умер в Амурской области — он был за рулем собственной Infiniti. Депутат почувствовал себя плохо, когда ехал по дороге, которая ведет из Благовещенска в Гомелевку.

У мужчины начались судороги во время вождения, после чего его авто съехало в кювет. Попов скончался до приезда врачей, сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Депутату было 44 года.

Ранее после тяжелой продолжительной болезни на 47-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Петрунин — он был первым заместителем председателя Комитета по энергетике, с 2016 года представлял в Думе Тульскую область.