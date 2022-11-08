Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 8 ноября 2022Россия

Российский депутат умер за рулем Infiniti

Депутат гордумы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем своего автомобиля Infiniti

Фото: официальный сайт Благовещенской городской Думы

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем своего автомобиля. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, политик умер в Амурской области — он был за рулем собственной Infiniti. Депутат почувствовал себя плохо, когда ехал по дороге, которая ведет из Благовещенска в Гомелевку.

У мужчины начались судороги во время вождения, после чего его авто съехало в кювет. Попов скончался до приезда врачей, сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Депутату было 44 года.

Ранее после тяжелой продолжительной болезни на 47-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Петрунин — он был первым заместителем председателя Комитета по энергетике, с 2016 года представлял в Думе Тульскую область.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.