Умер депутат Госдумы Петрунин

Депутат Госдумы Николай Петрунин умер на 47-м году жизни после тяжелой болезни

Умер депутат Госдумы Николай Петрунин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Петрунин был первым заместителем председателя Комитета по энергетике. С 2016 года он представлял в Думе Тульскую область. В палате уточнили, что депутат скончался после тяжелой болезни на 47-м году жизни.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели», — приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В декабре 2021 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался координатор Федерального политкомитета «Яблока», депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник.