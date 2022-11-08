Стало известно о взрывах в трех областях Украины

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны» рассказало о взрывах в трех областях Украины: Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской.

«В районе Кременчуга Полтавской области слышали звуки, похожие на взрывы. Также пишут о звуках взрывов в Кировоградской области», — отмечается в сообщении.

Как стало известно изданию, местные СМИ и паблики пишут о взрывах в Желтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области.

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в центре, на востоке и на юге Украины.

7 ноября в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждение действовало в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

