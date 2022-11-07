В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

Предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

6 ноября в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территории Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольной Украине, объявили воздушную тревогу.

Ранее в Киеве и семи областях Украины ввели график почасовых отключений электричества. С 6 часов утра (05:00 мск) 5 ноября диспетчерский центр компании передал операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате графика почасовых отключений для потребителей в столице, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.