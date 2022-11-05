В Киеве и семи областях Украины ввели график почасовых отключений электричества

«Укрэнерго» ввело график почасовых отключений электричества в семи областях Украины

В Киеве и семи областях Украины вводится график почасовых отключений электричества. О принятом решении сообщили представители национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает ТАСС.

В «Укрэнерго» уведомили, что с 6 часов утра (05:00 мск) диспетчерский центр компании передал операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате графика почасовых отключений для потребителей в столице, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.