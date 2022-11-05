По всей Украине объявили воздушную тревогу

«Страна.ua» сообщила об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога, об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Издание прикрепило карту страны, на которой отмечены регионы, где действует сигнал сирены. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях.

Ранее сообщалось, что западные партнеры предоставят Киеву новые системы противовоздушной обороны (ПВО) до конца года. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стал уточнять, какую именно технику получит страна.